Strangolato in un B&B: arrestato un 19enne già accusato di tentato omicidio

È accaduto a Quartucciu, dove un uomo di 43 anni è stato strangolato con un asciugamano in un B&B. Per questo crimine è stato arrestato un 19enne.

Il presunto omicida era già stato accusato di tentato omicidio all’inizio dell’anno.

L’omicidio sarebbe avvenuto durante un incontro a sfondo sessuale fra vittima e omicida che si erano appartati in un b&b per la notte. Gabriele Cabras, 19 anni di Sinnai, avrebbe ucciso, strangolandolo con un asciugamano, Gabriele Pergola, 43 anni, di Quartu. Gli inquirenti, carabinieri della Compagnia di Quartu e della stazione di Selargius, sono convinti e sembrano non esserci altre ipotesi. Tutti gli elementi presenti sulla scena del delitto sarebbero inequivocabili, così come la personalità dei due protagonisti.

L’omicidio è stato scoperto alle 5 di questa mattina dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e della stazione di Selargius. Sarebbe avvenuto poco prima, quando i titolari del b&b “Corte Cristina”, in un vicolo di via Nazionale, si sono accorti del gran trambusto in corso nella camera affittata dalla coppia e hanno visto poi il più giovane allontanarsi in tutta fretta. Hanno immediatamente informato i carabinieri con una telefonata presa dalla centrale operativa della Compagnia, che ha inviato sul posto una pattuglia della Radiomobile. Entrati nella camera, i militari hanno trovato disteso a terra il corpo di un uomo, completamente nudo e senza vita. Immediata la richiesta di intervento del 118, ma il medico non ha potuto che confermare il decesso per strangolamento. Gli investigatori dell’Arma, raccolta la descrizione della persona che si trovava in camera con la vittima, si sono messi alla ricerca del giovane e lo hanno rintracciato poco distante a Quartucciu. Gabriele Cabras è stato portato in caserma a Quartu dove lo ha raggiunto la sostituta procuratrice Lecca per un primo interrogatorio.