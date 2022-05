Strage Viareggio, Fantozzi-Dondolini (Fdi): “Grave l’assenza del sindaco Del Ghingaro al processo sulla strage, più grave l’aver accettato i soldi del danno morale”

“Il Comune di Viareggio almeno destini la liquidazione, l’importo del risarcimento del danno morale causato dal disastro ferroviario, alla commissione denominata Tavolo della Memoria”

Viareggio 03/05/2022 – “Assordante il silenzio di sindaco e Comune, un’assenza in aula imbarazzante quella di Del Ghingaro al processo per la strage, un gesto grave quello di aver accettato la liquidazione del danno morale causato dal disastro ferroviario. Un gesto che getta ombre anche sulla città e che, in pratica, equivale a sostenere chi è condannato in attesa di giudizio. Sindaco e Comune, accettando quei soldi, hanno dato la possibilità ai difensori degli imputati di presentare nel processo d’appello una nota di merito come attenuante. Il Comune di Viareggio almeno destini tale liquidazione alla commissione denominata Tavolo della Memoria. Saremo sempre al fianco di Marco Piagentini e dell’associazione dei familiari delle vittime della strage. I fatti, e non le parole, dimostrano da che parte si vuole stare” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, ed il Consigliere comunale di Viareggio, Marco Dondolini.