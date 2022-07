Strage via d’Amelio, il ricordo di Pietrasanta

“Prendete questo ricordo e diventatene testimoni”: così l’assessore allo sport, Andrea Cosci, ai giovanissimi atleti dell’Atletica Pietrasanta Versilia che, insieme ai loro istruttori, al presidente Matteo Mattei, al direttore tecnico Claudia Coslovich e a una rappresentanza delle forze dell’ordine, hanno partecipato al campo di atletica di Marina alla celebrazione del 30° annivsersario della strage di via D’Amelio, dove rimasero uccisi il giudice del pool antimafia Paolo Borsellino e i cinque membri della scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

“Persone che stavano compiendo il loro dovere – ha ricordato Cosci ai presenti – e che hanno perso la vita in un attentato di stampo mafioso, 57 giorni dopo l’uccisione di un altro grande magistratro, Giovanni Falcone. Non dimentichiamo mai il loro sacrificio e l’impegno di tutti coloro che, ogni giorno, in silenzio e con grande dedizione, si adoperano per la sicurezza e il benessere della comunità”.