Strage via D’Amelio, il ricordo di Pietrasanta

Con la deposizione di una corona di alloro al campo di atletica “Falcone e Borsellino”, insieme ai bambini e alle bambine che partecipano ai campi estivi dell’Atletica Pietrasanta Versilia, l’amministrazione comunale di Pietrasanta ha ricordato il 31° anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

“Questa data, come quella della strage di Capaci, 31 anni dopo è come un presidio di legalità per tutti noi – ha dichiarato l’assessore allo sport Andrea Cosci – perché se oggi possiamo fare scelte e godere della nostra indipendenza è anche grazie a quei magistrati e quegli agenti. Viva la libertà!”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine.