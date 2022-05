Strage di Capaci, il ricordo al “Falcone e Borsellino”

Con la deposizione di una corona d’alloro all’insegna che intitola l’impianto di atletica di Marina di Pietrasanta ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l’amministrazione comunale ha ricordato il 30° anniversario della strage di Capaci, dove oltre allo stesso Falcone rimasero uccisi la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

“Ricordare, a chi non li ha vissuti, eventi e persone è nostro dovere, di amministratori ma anche di uomini – ha dichiarato l’assessore allo sport, Andrea Cosci – ecco perché è importante che giovani, meno giovani e giovanissimi che vengono qui a fare attività sportiva trovino questi nomi a presidio di una memoria terribile per lo Stato italiano ma che, proprio per questo, non deve essere dimenticata”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il vicesindaco Stefano Filié, la Polizia Municipale, i Carabinieri, una delegazione dell’Atletica Pietrasanta Versilia e del Pietrasa

nta Calcio, gli Amici del Pontile e il gruppo scout cittadino dell’Uoei.