Strade Sicure: piano asfaltature, tocca a via Calabria e via Liguria

Strade Sicure: piano asfaltature, tocca a via Calabria e via Liguria

Inserito anche tratto di via Tremaiola tra strade oggetto intervento.

E’ il turno di via Calabria e via Liguria a Macelli. Prosegue il piano pluriennale di asfaltature varato dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per mettere in sicurezza le strade cittadine, ridurre l’inquinamento acustico e migliorare la circolazione stradale. Il piano interesserà, a partire da lunedì 6 dicembre, altre due strade malmesse della frazione di Macelli: via Calabria e via Liguria appunto. In precedenza l’amministrazione era già intervenuta in via Abruzzi e via Umbria.

“Diamo risposte, quelle promesse, ad una frazione ad alta densità residenziale. Così come stiamo facendo su tutto il territorio. Da un lato c’è, perseguendo una politica della paura, prova a spaventare i cittadini speculando su tecnicismi e fantomatiche bretelline che non hanno alcuna aderenza con la verità, dall’altro c’è invece un’amministrazione che con serietà mantiene gli impegni. Da un lato ci sono fatti zero e tanti discorsi, dall’altro chi risponde concretamente alle richieste dei cittadini”.

Marcucci prosegue: “Un chilometro alla volta renderemo le nostre strada più sicure e belle. Solo in questa sessione investiremo complessivamente 70 euro mila euro per rifare completamente il manto stradale a diversi chilometri di strade come via Leonardo da Vinci, dove il primo lotto è in corso, via Tonfano e via Astoria a Focette. Tra le novità c’è l’inserimento anche di un tratto di via Tremaiola, altra artieria della Marina in cattive, condizioni, da via Cortina a via Tonfano, ad essere sistemata. Una parte consistente di strade saranno invece sistemate, quindi asfaltate, al termine degli interventi di sostituzione delle fognature che riguarderanno altri 25 km di strade cittadine tra Pollino, Focette, Fiumetto e Africa”.

Per consentire l’intervento a Macelli sono previste alcune modifiche alla viabilità a partire dal 6 dicembre. E più precisamente. Nella prima fase dal 6 dicembre, e per un periodo di giorni 10, salvo condizioni meteo avverse, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata 0-24 lungo tutta la via Calabria. Nella seconda fase post riapertura del tratto interessato di via Calabria, per una durata di giorni 10 salvo condizioni meteo avverse, sarà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata 0-24 in via Liguria ivi compresa la piazzetta di sosta sita circa a metà della strada. E’ sottointeso che, sia nella fase uno che nella fase due, sarà consentito il transito da e per l’accesso alle proprietà private frontiste dalle 18,00 alle 08,00 e nei giorni di inattività del cantiere 0-24.

I nuovi interventi vanno a sommarsi ai tanti, sul fronte manutenzione straordinaria delle strade, già realizzati in via Abruzzi a Macelli, via Peschiera a Tonfano e via Cannoreto a Valdicastello lungo il sentiero della via Francigena, in via Toscana e via Don Bosco, via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana, via Marella, via Casone, via Montiscendi, viale Apua, via Leopardi, via Santini nel tratto tra la via Aurelia e via Castagno, via Tonfano tra via Unità d’Italia e l’incrocio con le vie Ficalucci e Del Sale, numerosi tratti della Via Aurelia ed altre.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts