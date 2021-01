STRADA STATALE BRENNERO E PONTE DI CALAVORNO: CREDO SERVA UN INTERVENTO CONCRETO DA PARTE DI TUTTI.

Di Yamila Bertieri consigliere comunale di Borgo a Mozzano.

Dopo le frana che ieri è avvenuta sulla strada Statale del Brenenro, le preoccupazioni dei cittadini sono molte.

La strada era già stata interessata da un cedimento che aveva portato alla sua chiusura nei primi di dicembre, quindi fortunatamente non è avvenuta nessuna disgrazia con danni alle persone.

È un tratto molto importante perché collega Lucca con Modena ma, che in un piccolo tratto presenta molti problemi.

È dal 2014 che la situazione si presenta critica.

Anche la rete metallica posta sopra il muro e che avrebbe dovuto contenere la caduta degli alberi e dei massi ha ceduto.

Non so quando aprirà nuovamente ma, spero che i sindaci il cui territorio è attraversto da questa strada ( SS 12) si uniscano per dar voce ad un intervento concreto ma, sopratutto durevole, che coinvolga Anas e l’Unità di Bacino poiché sottostante si trova il fiume Serchio, che alimenta la diga di Borgo a Mozzano.

I mio pensiero però va anche al “Ponte di Calavorno” che collega il mio comune attraverso la SP 20 Strada Provinciale 20, con Bagni di Lucca o altre zone.

Mi auguro che siano fatti gli opportuni controlli con sopralluoghi soprattutto ora poiché tutto il traffico si sta riversando in quel punto.

Sembra quasi che la situazione degli assi stradali della Mediavalle siano al collasso.

Sarebbe opportuno quindi, e condivido l’idea che molti cittadini mi stanno scrivendo, nelle ore di punta in tale punto fosse garantita la presenza dei vigli o di un semaforo .