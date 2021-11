Questa notizia ci ha preso un po’ alla sprovvista perché , come ci è stato comunicato , porterà alla chiusura per 2-3 mesi ( tempo permettendo), la strada di S.Anna – Monto di Villa, quella più frequentata da tutti i paesani. Il tratto di strada in questione è quello che è stato chiuso 2 settimane fa a causa di una frana, dove oggi ci sono i lavori di “Somma Urgenza”, i quali sono quasi terminati.

Ci è stato comunicato dagli operai di GAIA che hanno iniziato i lavori per una nuova tubazione per Monti Di Villa

Noi , capiamo i lavori che GAIA dovrà fare, lavoro importante per i nostri vicini ed amici di Monti di Villa, Pieve, Granaiola etc, e non abbiamo niente contro il lavoro in se.

Rimaniamo ancora una volta colpiti, in negativo , dalla mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione Comunale, che mai ha accennato e ci ha comunicato di questo intervento così importante e che per noi causerebbe mesi di disagio, soprattutto in vista della stagione invernale , dove spesso , la strada che sale al “cassero” non è sempre pulita (vedi post , segnalazioni ed articoli negli anni precedenti).

Ci domandiamo quindi , se ciò che ci hanno comunicato i dipendenti di GAIA è realtá o meno.

Magari le cose stanno diversamente, e quindi ci scusiamo in anticipo, ma ci piacerebbe una comunicazione sulla situazione, ricordando all’amministratore che , quelli che abitano quassù siamo noi, e ci piacerebbe essere a conoscenza di certi eventi.

Ricordiamo inoltre che il tratto di strada , come da comunicazione comunale, doveva essere asfaltato a partire da settembre.