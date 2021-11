STRADA CHIUSA A MONTALTISSIMO PER LAVORI

Si rende noto che, da venerdì 19 novembre alle ore 10 fino a domenica alle ore 20, la strada tra Monteperpoli e Montaltissimo in località Spiaggette, sarà chiusa al transito. Verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria consistente in livellatura del piano stradale e posa di pavimentazione in misto



naturale misturato con CLS per migliorare il transito ai veicoli nei mesi invernali.