STORIE DI DONNE E ALLE DIFFICOLTA’ QUOTIDIANE CHE INCONTRANO AL CENTRO DELL’INCONTRO A VILLA ARGENTINA

L’appuntamento è per mercoledì 16 settembre alle 17 sulla terrazza di Villa Argentina

STORIE DI DONNE E ALLE DIFFICOLTA’ QUOTIDIANE CHE INCONTRANO AL CENTRO DELL’INCONTRO A VILLA ARGENTINA

«Racconti Sparsi» di Moira Berti edito da Pezzini, è il protagonista dell’incontro in programma il 16 settembre alle ore 17 nell’ambito della rassegna ‘Di mercoledì – Scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina’ e che vedrà come protagonista proprio l’autrice del volume.

Si tratta di «Un’opera dedicata prevalentemente alle donne di tutte le età e alle loro persistenti difficoltà in tutti i settori, a cominciare dalla vita quotidiana», come spiega la stessa autrice. Anche in quest’ultima fatica, Moira Berti tratta temi sociali e umani, non senza concedersi momenti di ilarità.

Moira Berti, stimata e apprezzata insegnante di lettere nella scuola media, è nata a Viareggio dove tuttora vive. Ha scritto due romanzi semi-autobiografici, ‘Una storia da prestare’ (1986) e ‘La collna del mare’ (1997) e due opere scherzose sul modo dei viareggini di rapportarsi agli altri e, in generale, alla vita: ‘Viaregginate’ (1992) e ‘Viareggio uomini, donne e cose’ (2007). Adesso torna con questo nuovo lavoro che sarà presentato a Villa Argentina.

L’ingresso all’incontro è libero, fino al raggiungimento della capienza massima della sala, determinata secondo le norme anti-Covid. Per assistere all’evento va osservato l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze. All’accesso alla Villa sarà rilevata la temperatura e sarà richiesta la sanificazione delle mani, come previsto dalla normativa vigente. Durante l’iniziativa è obbligatorio mantenere il necessario distanziamento fisico tra i partecipanti, salvo le eccezioni previste dalla normativa (congiunti, bambini, portatori di disabilità).

Gli eventi a Villa Argentina sonno organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.