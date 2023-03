STOP ALLE DEIEZIONI DEI CANI NEGLI SPAZI PUBBLICI

Piu controlli della Polizia Municipale

STOP ALLE DEIEZIONI DEI CANI NEGLI SPAZI PUBBLICI

IL COMUNE SI APPELLA AL BUON SENSO DEI CITTADINI

SERAVEZZA – Un appello a mantenere puliti gli spazi pubblici, servendosi degli appositi cestini, anche per quanto riguarda il conferimento delle deiezioni dei cani.

L’assessore al decoro urbano, Adamo Bernardi, rivolge ai cittadini la raccomandazione di rimuovere da marciapiedi, parchi e spazi pubblici le deiezioni dei propri animali.

Un problema che viene puntualmente registrato sul territorio e che interessa in particolare alcune aree come il centro di Querceta e il parco pubblico tra via don Minzoni e via Fratelli Rosselli, a Seravezza il centro del paese e il parco su via Buonarroti. Proprio da queste zone, negli ultimi tempi, sono giunte il maggior numero di segnalazioni, anche se in realtà il problema è comune un po’ a tutte le zone.

Con l’arrivo della bella stagione e l’incremento di frequentatori degli spazi all’aperto, magari bambini, il problema si fa ancora più impellente.

Per questo l’assessore Bernardi, oltre a rivolgere un nuovo appello alla responsabilità di quanti portano a spasso i loro cani, ha chiesto alla Polizia Municipale di incrementare i controlli per scoraggiare questa diffusa disattenzione e maleducazione.

“Oltre ad attenersi alle norme di sicurezza previste, ad esempio per quanto riguarda l’utilizzo del guinzaglio – sottolinea Adamo Bernardi –, è indispensabile che si rispettino anche queste regole basilari di senso civico, rimuovendo dagli spazi pubblici le deiezioni del proprio cane e conferendole nei cestini dei rifiuti. A questo proposito, la Polizia Municipale incrementerà i controlli, elevando le sanzioni previste a quanti disattendono queste norme che, peraltro, sono innanzitutto dimostrazione di educazione e di rispetto della comunità”.