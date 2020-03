Stop alla produzione alla Perini e alla Celli

La Fabio Perini ha deciso di sospendere le attività all’interno degli stabilimenti. A darne notizia sono state le RSU sindacali che , in una nota, hanno espresso soddisfazione per questa scelta. Nonostante aver tempestivamente messo in atto procedure di distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuali necessari alla prevenzione emergenza Covid 19 – si legge nella nota – ed aver attivato procedure organizzative atte a diminuire la promiscuità dei lavoratori, l’azienda ha ritenuto comunque utile interrompere le attività fino al prossimo 23 Marzo compreso, in quella giornata le rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di verificare ulteriori fermate.

Unitamente alla Perini hanno deciso di interrompere il ciclo produttivo per l’intera settimana anche le aziende del gruppo Celli, la Celli Paper di Capannori e la Celli Non Wovens di Porcari.