Stop alla circolazione di veicoli inquinanti e all’accensionedei caminetti da domani, martedì 22 a lunedì 28 dicembre

Il Comune di Lucca ha pubblicato un’ordinanza a tutela della qualità dell’aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l’accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale. L’ordinanza ha una durata di sette giorni consecutivi. Il provvedimento è stato firmato oggi a seguito della nota che riporta i rilevamenti condotti da Arpat sugli inquinanti.

Da domani, martedì 22, fino a lunedì 28 dicembre compresi, nelle abitazioni poste nel territorio comunale a un’altezza uguale o inferiore a 200 metri sul livello del mare, divieto di accensione degli impianti di riscaldamento domestico a biomasse nel caso in cui questi non siano l’unica fonte di riscaldamento per l’unità abitativa, il divieto di uso di legna da ardere riguarda i caminetti o gli altri impianti di qualsiasi tipo che non garantiscano un rendimento energetico adeguato e basse emissioni di monossido di carbonio ad esclusione delle stufe a pellet. Inoltre negli stessi giorni, nella fascia oraria 7.30 – 19.30 nel territorio comunale non potranno circolare le autovetture diesel e benzina euro zero, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro zero, euro 1 ed euro 2 diesel; ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero.