Stop al Mercato dell’Antiquariato di Forte dei Marmi.

L’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi comunica che, nei giorni 12 e 13 dicembre 2020,

il Mercato dell’Antiquariato di Forte dei Marmi non si terrà, a seguito della valutazione congiunta tra l’Amministrazione e gli operatori sulla impossibilità, per gli utenti non residenti, di raggiungere il mercato stesso.

Una decisione presa in base alle disposizioni del Ministero della Salute che, ad oggi, colloca la Regione Toscana ancora in Zona Arancione.