Qualità dell’aria: stop ai veicoli più inquinanti dal 14 al 17 dicembre nei territori di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevoli all’accumulo degli inquinanti nell’atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini, hanno emesso un’ ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli.

In particolare da domani 14 dicembre fino al 17 dicembre, dalle 7.30 alle 19.30 sui territori comunali interessati non potranno circolare le autovetture diesel e benzina euro zero, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro zero, euro 1 ed euro 2 diesel; ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero.

Per quanto riguarda i caminetti, i Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo hanno recepito le indicazioni contenute nella legge regionale 26 e quindi, già dallo scorso 1 novembre e fino al 31 marzo prossimo, sui territori comunali dei cinque comuni non si possono utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle. Nella categoria sono compresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti, sono invece esclusi i generatori di calore che rappresentano l’unico sistema di riscaldamento per l’abitazione o che sono utilizzati nelle aree collinari e montane poste a quota maggiore di 200 metri sul livello del mare.

