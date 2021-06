stop ai bollettini di mense, trasporto e nidi via posta ordinaria, ora è tutto online

Pietrasanta – stop ai bollettini di mense, trasporto e nidi via posta ordinaria, ora è tutto online

I bollettini scolastici per i servizi di mensa, trasporto e nidi non saranno più recapitati via posta. E’ una delle importanti novità, in chiave digitalizzazione, introdotte dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Govannetti nell’ambito del suo programma di adeguamento ai nuovi strumenti digitali con l’obiettivo di migliorare e rendere più snello, immediato e facile il rapporto tra l’ente ed i cittadini. Meno carta, più digitale. Da domani 23 giugno 2021 le famiglie potranno consultare infatti gli avvisi di pagamento PagoPA a partire dai mesi di marzo e aprile 2021 accedendo direttamente alla propria area personale, previa autenticazione, tramite il portale SOSI@Home.

PagoPA è una nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. In conformità alle direttive AGID (Agenzia Italiana per l’Identità Digitale), gli avvisi di pagamento Pago PA sostituiranno i vecchi bollettini cartacei, in armonia con il principio di dematerializzazione. “E’ un altro passo verso una ottimizzazione del rapporto tra l’amministrazione pubblica ed i cittadini, in questo particolare caso le famiglie pietrasantine. – commenta Francesca Bresciani, assessore alla pubblica istruzione – Progressivamente, a step funzionali, stiamo adeguando tutti i servizi ai nuovi sistemi. Le famiglie non riceveranno più direttamente a casa il bollettino mensile per i servizi per esempio della mensa o del trasporto: l’avviso sarà disponibile direttamente sull’area personale. Sarà tutto più facile e diretto e pagando online non ci sarà l’addebito del bollettino”.

Gli avvisi potranno essere direttamente scaricati dal sito e pagati tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti. Si potranno effettuare i pagamenti attraverso i canali sia fisici che on line di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: agenzie della banca, utilizzando l’homebanking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL e PagoPA) ma anche presso gli sportelli ATM abilitati dalle banche, i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 e gli uffici postali.

Per maggiori dettagli, per scaricare il pdf delle istruzioni on line e per consultare l’elenco ufficiale dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) si invita a consultare la pagina del sito comunale: https://www.comune. pietrasanta.lu.it/home/comune/ amministrazione-trasparente/ amministrazione-trasparente-2/ organizzazione/articolazione- degli-uffici/pubblica- istruzione/piattaforma- sosihome

Per informazioni Ufficio Scuola:

ufficioscuola@comune. pietrasanta.lu.it

Tel.: 0584/795.344 /-351/-365