Stella d’oro al merito sportivo 2023 al Judo Club Fornaci

JUDO – La Stella d’oro al Merito Sportivo è la più alta onorificenza che viene concessa dal CONI, il massimo riconoscimento per una società sportiva. Ogni anno ne vengono assegnate un massimo di 120 di cui solo 20 assegnate a società sportive. Ecco perché assume un particolare significato la concessione della stella d’oro per l’anno 2023 al Judo Club Fornaci.

Il tutto arriva a 60 anni dalla fondazione di questa società che nel 1986 e poi nel 2014 aveva già ricevuto rispettivamente la Stella di Bronzo e la Stella d’Argento al Merito Sportivo. Il nuovo importante riconoscimento oggi la dice lunga sull’importanza e sulla storia sportiva di questa associazione fornacina che è un vanto per lo sport dell’intera Valle del Serchio. E come dice il patron del Judo Club Ivano Carlesi: “60 anni di vita, 60 anni di amore per lo sport, del progresso e della tradizione”.