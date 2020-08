Stefano Massini in scena per il 41° Festival La Versiliana con il suo “alfabeto delle emozioni” venerdì 14 agosto, ore 21.30

Marina di Pietrasanta (LU)_ La Versiliana prosegue successo dopo successo il suo lungo percorso tra grandi nomi del teatro e spettacoli di alto livello artistico. Venerdì 14 agosto alle 21.30 , per la quarantunesima edizione del Festival di Marina di Pietrasanta, sarà in scena Stefano Massini, il drammaturgo più rappresentato in Italia, che nel suo spettacolo “L’alfabeto delle emozioni” darà voce a tutto ciò che spesso più intimamente temiamo: conoscerci e comunicare profondamente con gli altri.

Nella notte che precede Ferragosto, “L’alfabeto delle emozioni” sarà un’occasione per dare un nome, o meglio una lettera, a tutte quelle sensazioni contrastanti che animano la vita di ognuno di noi e che ci rendono unici e umani in questo mondo. Una lettera dell’alfabeto, che il caso sceglierà, che darà vita a un percorso sulle emozioni che parla direttamente a noi e ci riguarda.

Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano Massini – lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a “Piazzapulita” – per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Si va da Arthur Conan Doyle che fa l’esperimento di sondare i suoi amici sul tema del dubbio al grande Chagall che non riesce a reagire alla scomparsa di Bella Rosenfeld, da Al Capone che tremava alla vista di una siringa alla moglie di Giosuè Carducci costretta a pregare i compagni del poeta di farlo vincere alle carte. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore.

Lo spettacolo fa parte del cartellone del 41° Festival La Versiliana, promosso e organizzato da Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini, in collaborazione con Comune di Pietrasanta e con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica. I biglietti sono disponibili alla biglietteria della Versiliana ( Viale Morin, 16- Marina di Pietrasanta e sul circuito ticketone.it. Ingo 0584 265757 www.versilianafestival.it

