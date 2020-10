STEFANIA MERLINO PRESENTA LA TUSCAN HOUSE OF PHOTOGRAPHY A “LA DIRETTA AGGIORNATA”

La storica dell’arte Stefania Merlino racconterà nel contesto della Diretta Aggiornata di Giovedì 29 Ottobre l’impegno nello sviluppo della Tuscan House of Photography, realtà culturale, che la content creator presenterà in collegamento da Pisa dalle 19. La rubrica Instagram introdotta da Piero Garibaldi raccoglierà il contributo dell’ospite, originaria di Lipari, in merito all’attenzione per l’arte contemporanea, con un punto di vista sul ruolo di assistente di galleria, attraverso una riflessione su aspetti relativi alla valorizzazione dell’artista.