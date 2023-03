STEFANIA CECCARDI IN VISITA ALLA COPERATIVA CALAFATA

Nella giornata di martedi 21 marzo la Cooperativa Agricola Sociale Calafata ha ricevuto la visita alle

proprie attività produttive della Vicepresidente della Regione Toscana ed Assessora all’agricoltura Dr.ssa

Stefania Saccardi. Il pomeriggio di incontro si è articolato fra la presentazione dei luoghi di coltivazione e

trasformazione di Calafata, un momento descrittivo della realtà aziendale e da un piccolo evento finale al

quale hanno partecipato i numerosi partner con i quali si stanno concretizzando importanti progettualità

sostenute anche dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana mis.16.9 sull’Agricoltura Sociale e

coordinate da GreenGea Pisa e Consorzio So&Co.

La visita è partita dalla località Mulerna dove è sito uno dei vigneti e la cantina di vinificazione e dove

è stata presentata l’attività legata al vino, primo prodotto con cui Calafata è nata nel gennaio 2011. Qualche

assaggio degustativo direttamente dalle vasche di affinamento, dopodichè i soci hanno descritto alla

Vicepresidente con l’aiuto di documenti interattivi modi, numeri e peculiarità del contesto economico

produttivo protetto che include ed accoglie quotidianamente tante persone in collaborazione con i diversi

servizi sociali territoriali ed enti di accoglienza migranti della piana di Lucca e della Versilia.

A seguire visita all’impianto di produzione di mele in località Saltocchio dove la Vicepresidente ha

potuto constatare anche la buona riuscita di un contributo regionale PIF PSR che ha aiutato Calafata nel 2019

a realizzarlo ed ha potuto degustare anche Caramela, il nuovo succo di mela senza aggiunta di zuccheri

prodotto con il primo raccolto.

Ultima tappa presso il laboratorio di trasformazione di Camigliano realizzato con la Caritas Diocesana

e le cooperative Rinascita e L’Unitaria attraverso il progetto ConserveLucca avviato nel 2019 grazie anche ai

contributi dei bandi Caritas Italiana, Cooperative di Comunità di Regione Toscana, Welfare di Fondazione

Cassa di Risparmio di Lucca e Circularicity del Comune di Capannori. Lotta allo spreco alimentare,

valorizzazione dei prodotti locali, educazione al cibo di qualità oltre all’inclusione sociale lavorativa le

peculiarità di questa attività che ormai conta una nutrita gamma di prodotti trasformati: dalle composte alle

zuppe pronte, dalle confetture ai succhi di frutta, sott’olio e sott’aceti e tanto altro ancora fra cui un alinea

biologica e lavorazioni conto terzi.

Prima della degustazione conclusiva dei prodotti, complice la presenza dei numerosi partner di

Calafata (CEIS, Consorzio Forestale Villa Basilica, Coop 1000 fiori, Agricola Carraia ANFFAS, Versilgreen) sono

stati presentati alla dr.ssa Saccardi gli ultimi progetti in corso di realizzazione fra cui la collaborazione con

l’Ass.ne Gruppo Volontari Carcere Lucca legata alla produzione di erbe aromatiche e l’iniziativa di

costituzione di un Tavolo Istituzionale di Agricoltura Sociale come ampliamento del già attivo Distretto di

Economia Civile presso l’Amministrazione Provinciale di Lucca.

La delegazione regionale è stata accompagnata da Don Simone Giuli direttore della Caritas Diocesana

fondatrice di Calafata, dal dr. Francesco Cianciulli direttore di Coldiretti Lucca oltre che dai coordinatori e dai

soci della cooperativa