STAZZEMA – Stazioni di Poesia – Festival Versilia in Versi

Corte Circolo Culturale «La Casa del Berlingaio» Studio Simi

Pieve di Santa Maria Assunta

12/13 Agosto 2022

La Poesia come luogo della Pace

COMUNICATO STAMPA

In un momento così tragico come quello attuale può la lingua della Poesia tornare ad essere mediatrice di Bellezza, riscoprendo valori condivisi? Può la sua voce tornare a rianimare uno dei borghi più suggestivi all’ombra della Pania? E ciò che il Parco Della Pace di Sant’Anna e l’Amministrazione Comunale si prefiggono con questo Festival Versilia in Versi-STAZZEMA-Stazioni di poesia che per due giorni, il 12 e il 13 agosto prossimo avrà luogo in tre angoli fra i più suggestivi del paese: la Corte di Casa Pocai, lo Studio Simi e soprattutto sul magnifico sagrato dell’antica Pieve di Santa Maria Assunta.

Ideato, promosso e organizzato dal Circolo Culturale «Casa del Berlingaio», con la partecipazione dei nomi più affermati della poesia contemporanea apuo-versiliese, quest’evento ha travato la sua motivazione ideale risalendo proprio alle radici più profonde del paesaggio versiliese e dalla sua cultura millenaria. Già a partire dal nome di STAZZEMA, «statio hiemalis», quella Stazione d’inverno che crediamo possa portare attraverso la parola meditata un refrigerio di verità in questa torridissima estate.

Nel solco di una grande tradizione poetica europea che ha eletto il paesaggio versiliese a motivo della loro ispirazione, così come ben si vede dal manifesto, la voce di venticinque poeti tornerà a farsi viva, cantata e recitata, proiettata come un segno di luce nella notte. Ed è così che si alterneranno laboratori creativi a interviste sulle ragioni stesse del fare oggi «poesia», pièces serali a versi sulla «pace meditata». Sino all’originale conclusione di sabato 13 sera, con la presentazione in anteprima assoluta della sceneggiatura illustrata Il Sogno di Campaldino, di Giovanni Enrico Arrighini, con l’introduzione del poeta Giuseppe Cordoni e la partecipazione dell’attrice Adriana Michetti.

Programma

Venerdì, 12 agosto 2022

Corte Circolo Culturale Casa del Berlingaio

Ore 16,00 – Apertura di STAZZEMA –Stazioni di Poesia Saluto istituzionale ai convenuti

Ore 16.30 – GUERRE E PACE ATTRAVESO LE PAROLE Laboratorio poetico-creativo

(Silvano Tartarini, poeta – Giuseppe Cordoni, poeta e critico d’arte)

Studio Simi

Ore 18,30 – STAZZEMA FRA STORIA E ARTE

Filadelfo e Nerina Simi e la loro Scuola Internazionale di Pittura Dott. Maurizio Bertelloti

Ore 20,00 – Interludio conviviale

Pieve di Santa Maria Assunta

Ore 21,30 – «LA DIFFICOLTÀ DELLA MEMORIA» Pièce teatrale della Compagnia Chilli cinque di sale – Reggio Emilia (Andrea Anselmi, Cecilia Antichi, Fabiana Bruschi)

Sabato, 13 agosto 2022

Ore 16.00 – «GUERRE E PACE ATTRAVESO LE PAROLE» Laboratorio poetico-creativo:

Lettura dei risultati

Ore 16, 30 – DIVERSI LIBRI DIVERSI

Quattro esempi diversi di scrittura

Daniele Tartaglia, La certezza del merlo

Marco Betti, La fiera

Carlo Milani, Con un passo di gatto sull’erba

Paolo Giannotti, Giallo in Versilia

Conduce: G. Cordoni

Ore 17, 30 – «LE RAGIONI DELLA POESIA»

Interviste e letture a otto poeti apuo-versiliesi

Paola Butori, Giuseppe Cordoni, Massimo dalle Luche

Domenico Lombardi, Ester Grotti, Giancarlo Micheli

Silvano Tartarini, Luca Viviani

Conducono: Alfredo Barberi e Paolo Giannotti

Ore 19,30 – Interludio conviviale – musicale

Con il Gruppo Jazz Trio

Ore 20, 30 – LA PACE MEDITATA

Versilia in versi oggi e attraverso i secoli

Lettura, proiezione e commento da parte del pubblico di testi dei poeti: Oriente Angeli, Alberto Bellocchio

Giuliano Bimbi, Eliana Favilla, Nedda Mariotti Giromella Paolo Petri, Roberta Pisani, Carla Polleschi, Pier Luigi Vecoli.

Con la visione pittorica del paesaggio versiliese

di maestri internazionali e la partecipazione degli artisti dei pittori Alfredo Barberi e Anne Shingleton.

Adriana Michetti, Attrice.

Ore 21,30 – «IL SOGNO DI CAMPALDINO»

Pièce teatrale di Enrico Arrighini

Adriana Michetti, Attrice –

Enrico Arrighini– Voce recitante

POETI PARTECIPANTI

1) Oriente Angeli

2) Alberto Bellocchio

3) Marco Betti

4) Giuliano Bimbi

5) Paola Butori

6) Giuseppe Cordoni

7) Massimo Dalle Luche 8) Eliana Favilla

9) Paolo Giannotti

10) Ester Grotti,

11) Vittorio Grotti

12) Domenico Lombardi

13) Nedda Mariotti Giromella 14) Giancarlo Micheli

15) Carlo Milani

16) Paolo Petri

17) Roberta Pisani

18) Carla Polleschi

19) Daniele Tartaglia

20) Silvano Tartarini

21) Pier Luigi Vecoli

22) Luca Viviani