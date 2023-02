Stazzema ricorda le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmata

Il vicesindaco Pelagatti: “La storia ci insegni che la via da percorrere è quella della pace e del dialogo”

Il Comune di Stazzema ha ricordato con una deposizione di una corona di alloro il Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmata alla presenza del vicesindaco Alessandro Pelagatti. Il giorno del ricordo vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale.

“E’ necessario conservare la memoria della pagina dolorosa delle foibe e dei tanti italiani che lasciarono le proprie case per fare ritorno in Italia”, commenta il Vicesindaco Alessandro Pelagatti, “e tutte le vicende della Seconda Guerra Mondiale. Stazzema conosce il dolore della Guerra, lo ha pagato fortemente ed oggi è un punto di riferimento per le politiche della pace e del dialogo come testimonia la recente candidatura da parte del Ministero della Cultura a rappresentare l’Italia per l’ottenimento del Marchio per il patrimonio europeo. Oggi celebriamo questa giorno con una nuova guerra in Europa che ha seminato nuove stragi di civili inermi e nuovi esuli dalla guerra. Occorre quanto prima che la diplomazia si sostituisca alle armi: la pace ed il dialogo sono valori assoluti a cui tendere. Dal Parco Nazionale della pace lanciamo questo appello accorato”.