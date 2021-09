STAZZEMA – Pubblicato il bando per agevolazioni tassa rifiuti per utenze non domestiche. Sconti fino al 80%’

Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona: ‘Pubblicato il bando per agevolazioni tassa rifiuti per utenze non domestiche. Sconti fino al 80%’

Pubblicato il bando per gli sgravi fino al 80% sulla Tari per le attività produttive che nel 2021 abbiano avuto delle chiusure in seguito ai provvedimenti del Governo per il contenimento della pandemia. Lo scorso 16 settembre sono state individuate le riduzioni tariffarie per le attività economiche maggiormente colpite dall’emergenza individuando i criteri per l’accesso. Può accedere ai contributi chi è titolare di una attività che è stato sottoposto a misure restrittive secondo i provvedimenti adottati dal Governo con chiusure totali o parziali. La riduzione arriverà fino all’80% e sarà calcolata in base alle domande presentate e alla alle risorse stanziate. Eventuali somme già corrisposte saranno rimborsate dall’Ente.

‘Avevamo annunciato la misura e adesso e fino al 31 ottobre sarà possibile”, commenta il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, “ fare domanda di riduzione o rimborso secondo le modalità contenute del Bando emesso dagli Uffici Comunali. Molte aziende hanno avuto dei mancati proventi a causa della pandemia e delle chiusure forzate che si sono rese necessarie per superare la pandemia. Lo Stato ha inviato risorse che abbiamo prontamente attivare le procedure per dare queste somme alle attività produttive tenendo conto dei danni derivanti dalla pandemia e nel limite delle risorse disponibili. È giusto in questo momento in cui si tenta la ripresa venire incontro alle attività per poter far ripartire il lavoro che è il bene primario. Si cerca in questo modo di venire incontro ai lavoratori e a chi sta cercando di rimettere in piedi la produzione. È un segnale concreto che lo Stato dà ai cittadini perché si possa voltare pagina. Dare una mano alle attività produttive significa dare una mano al lavoro e alla nostra economia e anche piccoli interventi come questo in un momento che non ha precedenti’.

Stazzema, 29 settembre 2021