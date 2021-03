STAZZEMA – Ottimi risultati per la sicurezza dopo l’ordinanza per il taglio piante

Ottimi i risultati in termini di decoro e sicurezza a seguito dell’ordinanza del Sindaco di Stazzema Maurizio Verona per il taglio piante per il mantenimento della sicurezza stradale in considerazione del continuo consistente spontaneo sviluppo della vegetazione, in particolare il radicamento di piante di alto fusto, nelle fasce di rispetto stradali.

Il Vice Sindaco Alessandro Pelagatti ha svolto con la Polizia Municipale un sopralluogo lungo la viabilità comunale constatando che in molte parte del territorio si è ottemperato a quanto prescritto con un evidente vantaggio per la collettività. La conformazione del territorio Comunale di Stazzema espone la viabilità ad un continuo consistente spontaneo sviluppo della vegetazione, che va ad interessare porzioni di terreni confinanti con le varie strada del territorio comunale, in particolare il radicamento di piante di alto fusto sui bordi stradali che per il forte scoscendimento dei terreni talvolta rocciosi, vuoi dalle frequentissime condizioni atmosferiche avverse, sono suscettibili di facile sradicamento e conseguente caduta. Ciò può costituire una limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche, compromettendo la regolare circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o nevicate, cui sovente è interessato il territorio Comunale.

“E’ stato necessario provvedere alla messa in sicurezza delle strade e dei versanti che può essere importante per la sicurezza del territorio e dei cittadini”, commenta il ViceSindaco Alessandro Pelagatti, “perché l’abbandono dei terreni sta generando un fenomeno preoccupante di pericolo per gli utenti delle viabilità. Abbiamo constatato che in molti hanno già adempiuto all’ordinanza con un beneficio evidente per la sicurezza e per la visibilità lungo la viabilità. Un ottimo risultato raggiunto grazie al controllo della Polizia Municipale”