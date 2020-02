Stazzema – Incendio sulla cresta del Monte Croce

In fiamme la cresta del Monte Croce. Stanno bruciando ettari di verde, molti dei residenti delle frazioni sono seriamente preoccupati anche se non ci sono abitazioni in pericolo. L’elicottero della Regione ha lavorato per circoscrivere la zona critica fino a quando c’è stata luce e sulla pagina Facebook del Sindaco, Maurizo Verona, si legge tutta la rabbia, l’impotenza e l’amara consapevolezza non solo riguardo al danno ambientale e allo spreco di risorse economiche, ma soprattutto per il fatto che per intervenire prontamente sull’incendio, che con tutta probabilità risulterà l’ennesimo di origine dolosa, molte persone metteranno a rischio la propria vita.