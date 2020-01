Stazzema – Il Sindaco Verona: “Abbiamo le risorse economiche per la messa a norma del campo sportivo di Retignano”.

Il Sindaco di Stazzema: ‘Nel 2020 impegno per lo sport con una commissione dedicata’

100mila euro per il Campo sportivo di Retignano, 50 mila di risorse proprie del Comune di Stazzema 50 mila grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha creduto nel progetto dell’amministrazione per tutta una serie di lavori sulla più importante infrastruttura sportiva del territorio. Le risorse saranno utili per la messa a norma del campo sportivo, ossia abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento igienico-sanitario dei locali spogliatoi, miglioramento dei locali e dell’impianto elettrico, adeguamento delle sedute per il pubblico con ringhiere e percorsi così come richiesto dalla commissione pubblico spettacolo, al fine di renderlo anche accessibile anche ai portatori di handicap. Insomma, tutta una serie di lavori che aiuteranno le società che vogliono fare sport sul territorio.

‘Avevamo in cantiere l’idea di svolgere questi lavori che grazie anche al contributo ricevuto consentiranno di intervenire sulla struttura di Retignano’, commenta il sindaco Maurizio Verona, ‘già quest’anno abbiamo restituito la palestra della scuola ai nostri ragazzi e alla cittadinanza, ora tocca al campo sportivo a conferma di quanto abbiamo in programma ovvero di mettere sempre di più lo sport al centro della nostra azione amministrativa. Lo sport non è competizione, ma stare insieme, salute, benessere e anche un modo di fare comunità. Creeremo a breve una commissione consiliare per lo sport che contribuisca alla sviluppo di politiche di promozione dello sport come veicolo di questi valori. Vogliamo che ci sia sul territorio la possibilità di far crescere attività sportive e occasioni per stare insieme e le strutture sono fondamentali per fare questo’.

Stazzema, 18 gennaio 2020