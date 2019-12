Stazzema – I consiglieri di opposizione abbandonano il Consiglio Comunale

Al Sindaco è andata giù male che sia stato letto, consegnato un’atto e abbandonati, non a cuor leggero, i lavori di un Consiglio Comunale fotocopia degli ultimi anni trascorsi.

L’interesse dell’opposizione, non del gruppo di Amerigo Guidi, che vogliamo ricordare rappresenta quasi la metà degli elettori stazzemesi, è quello di verificare che gli amministratori comunali lavorino nell’interesse di tutti i cittadini e lo ripetiamo, di tutti i cittadini. Noi non siamo ne così bravi ne preparati come i consiglieri della maggioranza che in meno di un’ora e senza che nessuno sia intervenuto al di fuori del dott. Verona, hanno approvato i 15 punti all’ordine del giorno fra cui il bilancio di previsione 2020, proprio per questo chiedevamo più tempo e soprattutto delucidazioni nella capigruppo, che non ci sono state e nelle commissioni che non sono state convocate.

Gli stazzemesi sanno chi vuole bene o meno al territorio stazzemese, sicuramente l’assessore all’ambiente Tovani, che ricopre tale ruolo da oltre dieci anni, dovrebbe domandarsi se le politiche ambientali di Stazzema coincidono con gli interessi di tutti i cittadini e siano coerenti con le istanze di certi movimenti giovanili che competono con i potenti della terra senza alcuna paura e timore, per non parlare del pensiero del Santo Padre Pappa Francesco. Quanto a Tarabella gli vogliamo ricordare che è stata l’opposizione a suggerire di recuperare la dimenticanza da parte dell’amministrazione comunale di ricordare un cittadino che ha compiuto 105 anni, così come il suggerimento data, assai prima delle festività natalizie, di transennare e rendere sicuri alcuni accessi a paesi e chiese, questo solo ed esclusivamente nell’interesse dei cittadini residenti e non.

Ci dispiace ascoltare sempre un copione che conosciamo a memoria, così come le difese di ufficio al Sindaco in quanto in passato è toccato anche a noi esercitarle. Al Sindaco e alla sua A.C. Vogliamo ricordare che nella politica si progredisce affrontando le critiche dell’opposizione, questo è il nucleo della democrazia, anche se a volte imperfetta e ingiusta, ma sempre meglio di un regime che esprimeva, a livello locale, un podestà che faceva e disfaceva quello che interessava a lui e certe lobbies. Purtroppo il bilancio di previsione 2020, che il Sindaco Verona si vanta di aver approvato entro il 31 dicembre 2019, è privo di qualsiasi iniziativa volta a tentare di fermare, o perlomeno ridurre, il fenomeno dell’abbandono dei nostri paesi, mai accentuato come negli ultimi cinque anni. Non vi sono ne misure economiche ne progetti che tentino di incentivare la nascita di occasioni di lavoro nel nostro territorio ne tanto meno di favorire il ritorno a risiedere nelle nostre case.

Pontestazzemese 30 dicembre 2019