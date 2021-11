Stazzema dalla parte dei lavoratori della GKN

‘Apprendiamo con sconcerto della assegnazione del premio’, dicono in un messaggio il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona ed il Presidente del Consiglio Comunale, Massimiliano Bazzichi, ‘per il migliore studio legale agli avvocati di Gkn nel licenziamento di 430 dipendenti poi bloccato dal Tribunale. La rivista TopLegal ha assegnato a LabLaw Rotondi & Partners il riconoscimento come miglior studio di diritti del lavoro 2021 poiché “stimato per la proattività e la lungimiranza con cui affianca i clienti. Come nell’assistenza a GKN per la chiusura dello stabilimento fiorentino e l’esubero di circa 430 dipendenti”.

E apprendiamo con ancora più sconcerto della reazione dei premiati sui social che con grandi sorrisi annunciano con soddisfazione ed orgoglio di aver spedito per strada i lavoratori e messo in difficoltà 430 famiglie, oltre alle aziende che lavoravano per GKN. Una azienda condannata per attività antisindacale grazie alla ribellione dei lavoratori, del sindacato, ma anche di noi istituzioni. Un premio per il diritto del lavoro non può premiare chi aiuta a licenziare, perché altrimenti si crea un cortocircuito nella società e dell’idea di società che abbiamo costruito. Il premio è per chi costruisce opportunità di lavoro buono e dignitoso e lo difende.

Noi stiamo dalla parte dei lavoratori che abbiamo sostenuto con un ordine del giorno del Consiglio Comunale e voluto a Sant’Anna di Stazzema in occasione delle celebrazioni. Fare memoria oggi significa anche ricordare a che prezzo sono stati ottenuti alcuni diritti dei lavoratori, licenziati per mail e sbattuti in mezzo ad una strada da un giorno all’altro. Troviamo senza mezzi termini abominevole che si festeggi il licenziamento di operai che dopo un anno e mezzo di crisi per la pandemia chiedevano soltanto di tornare al loro posto di lavoro con mutui da pagare e vite da vivere, sogni da realizzare e bambini da crescere.

Che società è quella in cui si svilisce il lavoratore e la lavoratrice, lo si ricatta, lo si umilia togliendo loro la dignità di una vita normale ? Non è il mondo che sogniamo , non è quello che sognavano i padri del nostro Paese e della nostra Costituzione che pone il lavoro alla base della nostra Repubblica. Giunga forte a loro il sostegno di Stazzema, Medaglia d’oro al valor Militare per la guerra di Liberazione e sede del Parco Nazionale della Pace che chiede un rapporto umano tra le varie componenti del lavoro. Oggi noi siamo con i lavoratori e le lavoratrici della GKN e di tutti quelli che lottano per difendere il loro posto di lavoro’.