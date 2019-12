STAZZEMA CAPOLUOGO ILLUMINATO DALLE LUCI NATALIZIE

Stazzema_ Le luminarie natalizie con cui il borgo capoluogo di Stazzema è stato magicamente immerso in una finora inusitata atmosfera che prelude la Notte Santa sono state donate da Marco Viviani, Moreno Gherardi, Corrado Bresciani e dalla Famiglia Pocai. Il montaggio delle luci è stato curato dal Comitato paesano, così come l’albero di natale, un cedro del Libano alto 32 metri. E’ l’albero di Natale più alto della Versilia e che può essere scorto anche nel tratto stradale del fondovalle, Iacco, Risvolta e Pontestazzemese. Il paese capoluogo di Stazzema vanta da tempo questo primato di allestire con luci natalizie l’albero di Natale più alto della Versilia, ma sicuramente anche fuori dai confini di questo territorio contrassegnato da sette municipalità. L’atmosfera che creano nel paese queste luminarie meritano una visita per essere ammirate, così come il presepe allestito nella Pieve di Santa Maria Assunta, dove stamani è ritornato a celebrare la S. Messa don Simone Binelli dopo l’infortunio che l’ha tenuto quasi due mesi lontano dal suo impegno ministeriale di titolare dell’Unità Pastorale Due Alta Versilia.

Giuseppe Vezzoni,addi 22.12.2019 (Informazioni e foto ricevute da Daniel Pertmayr)