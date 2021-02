Stazzema Bene Comune sul restauro della Chiesa di Mulina

Nei giorni scorsi abbiamo letto le dichiarazioni del presidente dell’Associazione Martiri di S. Anna di Stazzema Enrico Pieri di voler sostenere l’utilizzo delle risorse destinate al Parco Nazionale della Pace di S. Anna per il restauro della Chiesa di Mulina. Il nostro gruppo, Stazzema Bene Comune, condivide pienamente questa richiesta: fin dalla campagna elettorale abbiamo dichiarato che se avessimo guidato noi il Comune di Stazzema avremmo immediatamente ampliato l’utilizzo di tali risorse anche alla frazione dimenticata di Mulina e dai banchi dell’opposizione in Consiglio Comunale abbiamo sempre rimarcato, ogni volta che ve ne è stata l’opportunità, la necessità di intervenire con urgenza per porre fine allo stato di degrado nel quale versa il complesso della Chiesa di Mulina, luogo simbolo, al pari di S. Anna, dei tragici fatti dell’11 e 12 agosto 1944.

Purtroppo il Sindaco, presidente dell’Istituzione Parco Nazionale della Pace, al quale abbiamo sottoposto in più occasioni il problema, ci ha sempre bacchettati per queste nostre richieste e, anziché affrontarlo come dovrebbe, si è sempre nascosto dietro frivole giustificazioni asserendo che le risorse destinate all’Istituzione suddetta non possano essere impegnate per Mulina.

È evidente che debbano essere compiuti i dovuti passaggi burocratici ma non abbiamo alcun dubbio che lo Stato accoglierebbe senza nessuna obiezione la richiesta di utilizzo delle risorse per questa nobile finalità.

Come singoli consiglieri comunali (Guidi e Viviani) abbiamo sempre sostenuto la necessità di intervenire per dare dignità a Mulina non solo dal 2019 ma già nelle precedenti amministrazioni quando abbiamo rivestito il ruolo di consiglieri di maggioranza, facendoci promotori anche della presentazione di progetti per la richiesta di contributi.

L’ edificio della Chiesa e locali annessi è senza dubbio l’emergenza più impellente ma riteniamo che siano diversi gli interventi da realizzare a Mulina per dare quel giusto decoro ad un luogo osannato nelle commemorazioni di circostanza, sulle lapidi e sui libri, ma di fatto lasciato all’abbandono ed alla morte non solo fisica ma anche simbolica.

Nello spirito del fare che ci contraddistingue, contiamo a breve di poter lanciare una nostra iniziativa, che auspichiamo possa aiutare a restituire a Mulina la dovuta dignità e ci auguriamo la rinascita di una comunità così significativa.

Stazzema, 10 febbraio 2021

Gruppo Consiliare di Opposizione

Stazzema Bene Comune