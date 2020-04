Stazzema Bene Comune scrive a Presidente della Regione e al Prefetto per chiedere il corretto funzionamento delle reti telefoniche

Di seguito la lettera che il gruppo Consiliare di opposizione ha inviato al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione Toscana e al Prefetto della Provincia di Lucca per chiedere che vengano realizzati interventi per garantire il corretto funzionamento delle reti telefoniche ed Internet. In considerazione dell’importanza che l’ web ha assunto in questo difficile momento di isolamento sociale, abbiamo ritenuto utile sollecitare gli organi competenti affinché si adoperino fattivamente per garantire anche ai cittadini di Stazzema la corretta funzionalità di questi mezzi tecnologici.

Stazzema

Siamo un gruppo consiliare di opposizione del Comune di Stazzema (Lucca – Toscana), tragicamente noto per l’efferato eccidio di Sant’Anna di Stazzema del 12 agosto 1944.

In un momento storico che ci ha trovati tutti impreparati, che è arrivato senza avvisare e ci ha messi di fronte alle nostre fragilità ed ai risultati di molte scelte compiute negli anni, alle quali all’epoca è stato dato poco peso, crediamo sia assolutamente fondamentale non lasciare indietro nessuno, poiché questo significherebbe per la nostra Nazione ripartire con ancora più “caduti in battaglia”.

Oggi la maggioranza degli italiani ringrazia il web e gli smartphone che consentono a tutti noi di stare #distantimauniti: grazie al web molti italiani per fortuna riescono a lavorare da casa, a studiare, a laurearsi e più banalmente a sentirsi meno soli.

Ebbene tutto questo è importantissimo, è un segnale di vita, è un modo per dare un contributo alle nostre comunità, ma non sempre così scontato.

Il Comune di Stazzema, comune della Versilia Storica di circa 3000 anime, con un patrimonio turistico e culturale invidiabile ma paradossalmente quasi per niente valorizzato né utilizzato quale volano economico e sociale, deve fare i conti con non poche difficoltà, una tra queste riguarda le telecomunicazioni.

Nel nostro Comune infatti, è pressoché impossibile anche solo telefonare dalla maggioranza delle 17 frazioni distribuite su 81 kmq, figuriamoci accedere ad internet. Le famiglie, già provate dalle difficoltà economiche legate al compromesso turismo versiliese estivo, nel quale molte venivano impiegate, si trovano a dover fronteggiare anche le spese per la linea telefonica fissa per poter garantire ai figli la didattica a distanza o per effettuare una qualche forma di telelavoro, essendo impossibile nel nostro territorio poter attivare una qualsiasi altra forma di collegamento internet, spesso economicamente più vantaggiosa.

In qualche modo questa gravissima crisi ci sta mettendo davanti le nostre lacune ma anche le nostre risorse. I nostri piccoli borghi ci stanno facendo riscoprire la nostra ricchezza e le nostre potenzialità ma ci stanno anche mettendo davanti agli occhi le carenze, grandi o piccole, che con interventi mirati potrebbero essere facilmente risolte con il beneficio di un’intera comunità e della relativa economia.

Riscontrano la stessa difficoltà delle famiglie, tutte quelle piccole attività, poche superstiti purtroppo, che si trovano a fare i conti con lo scontrino elettronico, per il quale vale la medesima considerazione.

Al Ministro dello Sviluppo Economico Ing. Stefano PATUANELLI Al Presidente della Regione Toscana Dott. Enrico ROSSI Al Prefetto della Provincia di Lucca Dott. Francesco ESPOSITO.

Condividendo ed apprezzando le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa del 6 aprile, che troviamo assolutamente calzanti alla situazione che vive il nostro Comune,

siamo dunque a chiedere un intervento da parte vostra nei confronti dei gestori delle reti di telecomunicazioni affinché anche tutte le 17 frazioni stazzemesi, tra le quali ricordiamo Sant’Anna di Stazzema – anch’essa senza linea e per di più con problematiche di localizzazione per i navigatori satellitari, vengano dotate di rete di telefonia mobile ed internet.

La didattica a distanza, che giustamente il Ministro della Pubblica Istruzione Azzolina intende rendere obbligatoria, necessita certamente di pc e tablet, ma soprattutto di una connessione stabile e disponibile per tutte le famiglie, indipendentemente dalla fascia di reddito.

Le scelte basate esclusivamente sul guadagno monetario da parte di queste aziende (questa è stata fino ad oggi la giustificazione per il mancato potenziamento delle reti), senza alcuna considerazione per un servizio che è ormai basilare e che dovrebbe essere garantito a tutti, non fa altro che portare ad un sempre più marcato indebolimento economico e sociale che è quasi arrivato ad un punto di non ritorno.

Siamo certi che ognuno di voi, per il ruolo che ricopre, per la propria esperienza e sensibilità, potrà comprendere la natura di questa nostra richiesta.

L’esperienza di queste settimane deve insegnarci che “chi rimanda è perduto”, pertanto il nostro appello alla vostra autorità si fa ancora più accorato.

Confidando nel vostro intervento Ringraziamo per l’attenzione

Distinti saluti

Gruppo Consiliare Stazzema Bene Comune