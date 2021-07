Stazzema Bene Comune – Rincaro tassa rifiuti

L’amministrazione comunale di Stazzema regala ai propri cittadini anche il rincaro della tassa rifiuti. Nella seduta del Consiglio Comunale di questa mattina la maggioranza ha approvato infatti un quadro economico che a fronte di nessun miglioramento del servizio, prevede invece l’aumento di circa dieci euro per le famiglie più numerose.

Riteniamo questa scelta dell’amministrazione una vera vergogna non solo per l’aumento economico ma soprattutto per chi viene colpito. Tutti gli stazzemesi e non solo quelli, purtroppo, possono rendersi conto di quanto sia peggiorato negli ultimi anni il servizio, in particolare è sotto gli occhi di tutti il ritorno delle innumerevoli discariche di ingombranti sparse su tutto il territorio. Dopo la chiusura dell’apposita area di raccolta sulla provinciale di Arni, sono tornati a fiorire nei parcheggi e spazi pubblici, cumuli di elettrodomestici e rifiuti di ogni genere. Le promesse di Verona che sarebbe stata realizzata una nuova e più decorosa area di raccolta si sono rivelate come al solito solo chiacchiere. Anche i punti di raccolta dei rifiuti ordinari sono veramente indecorosi e l’amministrazione comunale in tutti questi anni non è stata capace di fare nessun tipo di investimento per garantire una situazione più dignitosa.

Nonostante a livello nazionale e non solo si parli di misure economiche a favore della famiglia a Stazzema si penalizzano quelle numerose, magari con più figli e con condizioni che non consentono, per poco, di poter usufruire di riduzioni. La cosa veramente assurda è che nello stesso consiglio comunale sono stati portati in discussione regolamenti dei quali gli amministratori comunali, forse, nemmeno conoscono il contenuto, visto che non viene fatto niente per far rispettare quanto vi è scritto. Per l’ennesima volta a pagare sono i proprietari delle case, non solo per l’immediato esborso della tassa, ma anche per le ripercussioni che queste politiche miopi producono e produrranno in termini di impoverimento e svalutazione del patrimonio immobiliare.

Pontestazzemese, 30 giugno 2021.

Gruppo Consiliare di Opposizione – Stazzema Bene Comune