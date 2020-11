Stazzema Bene Comune – “Il Sindaco Verona risolva l’annosa questione del trasporto pubblico nella frazione di Terrinca”

Il gruppo consiliare Stazzema Bene Comune ha inoltrato all’Amministrazione Comunale di Stazzema una lettera, in merito al mancato accesso dei mezzi del trasporto pubblico locale nella frazione di Terrinca, dopo che un cittadino ha sollevato nuovamente l’annosa questione attraverso i social.

Si tratta di una problematica, quella del trasporto pubblico a Terrinca, mai risolta e per la quale il Sindaco Verona e il Consigliere/Assessore Alessio Tovani avevano garantito una repentina soluzione nei mesi immediatamente successivi alle ultime elezioni comunali, nel 2019.

Benchè sia ormai trascorso un anno e mezzo dall’insediamento, il problema persiste e non si intravede all’orizzonte nessun intervento volto a rimuovere il disagio dei cittadini di Terrinca.

Con la lettera che abbiamo inviato, intendiamo sollecitare l’amministrazione comunale ad intervenire immediatamente per risolvere una situazione che si protrae, ormai, da troppo tempo.

Gruppo Consiliare di Opposizione “Stazzema Bene Comune”