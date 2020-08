Stazzema Bene Comune – Grave pericolo sui versanti soprastanti la frazione di Mulina

Il Gruppo di Opposizione “Stazzema Bene Comune” ha inviato nei giorni scorsi una richiesta di intervento al Comune di Stazzema ed al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.

In occasione delle forti precipitazioni e raffiche di vento verificatesi il 24 luglio u.s. sul territorio del Comune di Stazzema, nella località Picignana, a monte della frazione di Mulina e precisamente in corrispondenza del ponte che collega la strada provinciale di Stazzema con la strada Comunale che raggiunge le frazioni di Farnocchia e Pomezzana, si è verificato l’abbattimento di numerose piante, di vario genere provocando anche il conseguente dissesto del sottostante terreno.

Il Gruppo “Stazzema Bene Comune”,considerato che gran parte delle piante cadute si sono accumulate unitamente a sassi e terra sulla sponda destra del fosso e nelle immediate vicinanze di detto ponte, in occasione di forti precipitazioni piovose il materiale sopra detto, alberi, sassi e terra, potrebbero scivolare nel canale ed ostruirlo proprio in corrispondenza del ponte di collegamento tra la strada provinciale e la strada comunale di accesso alle frazioni di Farnocchia e Pomezzana, provocando gravi fenomeni alluvionali con conseguenti danni per la sottostate frazione di Mulina.

Il Gruppo “Stazzema Bene Comune” ha chiesto che vengano rimossi nel più breve tempo possibile gli alberi e materiali accumulatisi e che vengano accertate le condizioni di stabilità del versante al fine di evitare frane e smottamenti che potrebbero invadere il canale con gravi pericoli per l’abitato della sottostate frazione di Mulina.

Questa segnalazione pone l’attenzione sull’ennesimo dissesto verificatosi a causa di fenomeni atmosferici, ma vuole essere anche un nuovo grido di allarme verso la grave situazione di pericolo che purtroppo pesa sui versanti soprastanti la frazione di Mulina. Dal dopo alluvione ad oggi la situazione è molto peggiorata e non è stato fatto nessun intervento di messa in sicurezza dei boschi, ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale voglia prendere seriamente in considerazione questa problematica e scongiurare la sciagurata e sempre più concreta probabilità che Mulina sia la prossima Cardoso.

Pontestazzemese, 27 agosto 2020

Gruppo Consiliare di Opposizione

Stazzema Bene Comune