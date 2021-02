Stazzema Bene Comune – Cordoglio per la scomparsa di Guido Leonetti

La Comunità di Pruno ricorda il suo amato paesano Guido Leonetti.

La sera dello scorso 8 febbraio è scomparso Guido Leonetti, maestro muratore e colonna della comunità di Pruno. Guido alla metà degli anni Sessanta si era trasferito a Pozzi di Seravezza per poi ritornare definitivamente al suo amato paese una quindicina di anni fa con l’amata moglie Ebe. Definire Guido un bravo muratore sarebbe però riduttivo; era un artista, amava profondamente il proprio mestiere ed è stato un vero maestro per chi ha avuto la fortuna di collaborare con lui. Bravissimo nel recupero edilizio, nella muratura in pietra a vista, nella copertura dei tetti in ardesia o piastre del suo amato marmo Cipollino, con cui ha realizzato anche diversi caminetti, acquai e scale. Questa sua passione per il recupero lo ha portato fin dagli anni Settanta a vivaci discussioni con l’ufficio tecnico comunale che a suo avviso non recepiva come avrebbe dovuto le necessità della popolazione. Si è speso molto inoltre per il Presepe Vivente di Pruno e per tutte quelle attività tese a rendere più aperto e accogliente il paese. Dopo l’alluvione del 19 giugno 1996, come responsabile del gruppo Alpini, è intervenuto nel ripristino di opere di primaria importanza sia in Versilia e a Fornovolasco. Era un uomo educato, discreto e disponibile al confronto e a dispensare suggerimenti. Una vera sorpresa fu per lui quando il Presidente della Repubblica lo insignì del titolo di Cavaliere del Lavoro a seguito della richiesta avanzata, a sua insaputa perchè non avrebbe voluto, da persone che lo conoscevano molto bene. La comunità di Pruno si stringe oggi intorno ai familiari di Guido e lo ricorda con affetto in tutte le tracce lasciate nel suo paese e non solo.

L’ultimo saluto a Guido sarà celebrato nella Pieve di San Niccolò di Pruno mercoledi 10 febbraio alle ore 15,00.