Stazzema Bene Comune – Ci ha lasciati Pacifico Pieraccioni, fedele custode delle nostre tradizioni.

Lo potevi trovare sul sentiero che da Mosceta va verso i prati di Valli, sotto uno dei rari alberelli che concedono un po’ di ombra e riposo nei caldi pomeriggi d’agosto. Oppure d’inverno, sull’uscio della sua casa sull’alpe di San Rossore, che usciva fuori per controllare il cane che abbaiava e con un cenno della mano ti salutava. Pacifico Pieruccioni, per tutti il Pacì, classe 1951, se ne è andato giovedì dopo una malattia. Il pastore originario di Cardoso era un tutt’uno con i suoi posti, gli alpeggi sotto la Pania, quelli scelti per portare avanti con dedizione e passione la cura del suo gregge di pecore e uno stile di vita che, seppure nella sua durezza, lo rendeva libero di essere ciò che aveva scelto. Nel 2015 la sua storia finì per essere raccontata anche in un film, “La creazione del significato”, premiato al Festival di Locarno. Ma il suo gregge continua a scampanare per i suoi luoghi, grazie alla figlia Silvia e alla sua famiglia, la quale ha deciso di investire già da tempo nell’attività dell’allevamento di ovini, realizzando un’azienda agricola sotto il paese di Volegno per la produzione di formaggi. Le pecore sui prati, un cane che le raduna e abbaia, una nipotina che le guida: sicuramente il Pacì guarderà con un sorriso a questi semi che germogliano.