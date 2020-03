Stazzema, Baldino Stagi – Tovani dovrebbe chiarire ai cittadini cosa intende per amore e rispetto ambientale.

Apprendiamo dalla stampa che gli speleologi, ai quali va tutto il nostro ringraziamento ed incoraggiamento, continuano a scandagliare l’Antro del Corchia a fini scientifici. Alla giornata di studi ha partecipato anche l’assessore di Stazzema Alessio Tovani che da ormai diversi anni si cimenta in questa appassionante disciplina ed è proprio l’assessore a rilasciare il comunicato stampa da cui leggiamo dell’esperimento ma una frase contenuta nella dichiarazione ha attirato la mia attenzione. Scrive infatti Tovani, cha da anni detiene la delega all’ambiente e difesa del suolo: “Il Progetto è stato svolto nel pieno rispetto dell’ambiente che siamo i primi ad amare e rispettare”. Naturalmente non abbiamo nessuna difficoltà a credere che si siano poste tutte le attenzioni nel condurre l’esperimento, abbiamo invece molti dubbi sul merito della affermazione dell’assessore, dubbi che trovano fondamento nel suo comportamento in ambito consiliare. Ci dovrebbe spiegare l’assessore come riesce a conciliare il suo grande amore e rispetto per la montagna e l’ambiente quando, al momento di approvare il piano di bacino relativo al monte Corchia, dove appunto trova collocazione una delle grotte più importanti al mondo, non dice una parola, non esprime un dubbio su quei 316.000 metri cubi di marmo da cavare dai siti estrattivi, alzando con determinazione la mano per il suo voto favorevole. Forse gli sfugge il pericolo che sta correndo la cavità carsica che verrà invasa per altri anni da tonnellate di marmettola, olii esausti e minerali altamente inquinanti. Forse non afferra il concetto per cui la marmettola penetra nei condotti, nelle diaclasi, depositandosi e formando otturazioni che modificano in maniera definitiva l’assetto idraulico, gli sfugge l’evidenza delle modifiche provocate dai tagli eseguiti nel corpo della montagna che vanno ad interrompere le condutture naturali scavate nel corso dei millenni dal lavoro costante e naturale dell’acqua. Queste lavorazioni comporteranno modificazioni proprio alle falde che gli speleo stanno monitorando, porteranno forse al prosciugamento delle sorgenti, interferiranno con il processo di accrescimento delle concrezioni all’interno della grotta provocando danni ambientali immensi. Naturalmente Tovani non trova niente da ridire nemmeno per gli altri piani di bacino, nel rispetto di quell’ambiente che, per mandato, dovrebbe proteggere. Vorrei anche chiedere all’assessore dov’era quando la Cooperativa Condomini cavava marmo nella proprietà dei suoi paesani provocando una voragine ambientale di migliaia di metri cubi in quella montagna che tanto ama, lasciandomi solo in una lotta intrapresa contro l’intera amministrazione, contro il segretario comunale, contro il Parco e che ho dovuto portare avanti da solo fino ad ottenere la chiusura di quello scempio. E già che ci siamo, vorrei anche chiedergli se si è mai occupato delle discariche abusive e di mille altri problemi riguardanti il suo mandato. Frequentando il municipio di Stazzema, si può restare gravemente contagiati da un clima dannoso, si può essere portati a pensare in un modo a comportarsi al contrario, si può rimanere prigionieri del volere del capo senza riuscire a trarsi fuori da un ingranaggio pericoloso ma non chiedeteci di giustificarvi per questo e soprattutto risparmiateci dichiarazioni che contrastano nettamente con i vostri comportamenti, di ipocrisia abbiamo piene le tasche.

Baldino Stagi