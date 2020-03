Stazzema – Baldino Stagi: “Assoluta mancanza di chiarezza da parte del Sindaco sulla questione mascherine”.

Per fortuna che a Stazzema i cittadini sembrano aver capito come ci si deve comportare in questa emergenza, sarebbe altrimenti impossibile orientarsi nella assoluta mancanza di chiarezza.

Dopo che il sindaco aveva diramato la notizia che le mascherine di protezione erano disponibili presso l’ANPAS di Pontestazzemese, Giuseppe Vezzoni ha postato una contronotizia sulla sua pagina Facebook avvertendo che, da una telefonata fatta presso la sede dell’associazione, la disponibilità era stata smentita.

Il giorno successivo le mascherine sono arrivate ma in misura ridotta tanto che non era garantita la possibilità di fornirle a tutti.

Sul sito ufficiale del Comune si legge attualmente che le mascherine sono disponibili solo <<per associazioni/organizzazioni ONLUS/ che erogano servizi ed attività sociali/essenziali – richieste di aziende private>>.

Ma le stranezze non si esauriscono qui, si legge infatti sulla stessa pagina del sito che nella richiesta da parte della aziende si deve specificare il <<fabbisogno giornaliero riferito alle sole persone che devono operare a distanza inferiore di un metro, utilizzando negli altri casi il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro>>.

Non si comprende il motivo per cui le mascherine protettive siano consegnate solo alle imprese e non ai cittadini ma soprattutto come possono lavorare le aziende che non possono garantire la distanza di almeno un metro fra i dipendenti. Fra l’altro la cassa integrazione è garantita per tutti, quindi le aziende possono tranquillamente restare chiuse.

Altra anomalia che appare sempre sul sito del Comune, la fornitura delle mascherine che avviene <<su appuntamento presso il palazzo comunale>> azzerando quindi l’ordine perentorio di non muoversi da casa, messaggio ripetuto con incessante ripetitività da settimane, ormai, su scala nazionale. Basta andare nel vicino comune di Seravezza dove si apprende che <<le 15.000 mascherine saranno distribuite ai 5.400 nuclei familiari consegnandoli a domicilio>>.

IL sindaco Verona continua a lanciare messaggi sui social, oggi ne ha diffuso uno addirittura in televisione contro lo sciacallaggio di chi aumenta i prezzi dei prodotti alimentari incitando i cittadini a denunciare, quasi sul nostro territorio ci fossero centinaia di negozi. Se ha il sentore che qualcuno possa avere atteggiamenti simili, la verifica si può fare con minimo sforzo, semplicemente andando di persona. Certo, se invece di azzerare la presenza della polizia municipale avesse avuto l’accortezza di mantenere questo servizio, oggi si potrebbe avere un controllo più efficace ma evidentemente hanno prevalso altri aspetti e questo può solo destare profonda inquietudine. Poveri stazzemesi.

Baldino Stagi