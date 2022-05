‘STANDOUTDAY DILLA!’: SABATO 21 MAGGIO ALL’OSTELLO ‘LA SALANA’ EVENTO FINALE DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE RIVOLTO AI GIOVANI

‘Standoutday Dilla! è il titolo dell’ evento finale del percorso di partecipazione ‘Dilla! Listen, learn, create 2022’ rivolto ai giovani dai 16 ai 19 anni che si terrà sabato 21 maggio alle 18.30 all’Ostello ‘La Salana’ di Capannori. Il percorso ha visto la realizzazione di tre incontri realizzati ad Artèmisia che hanno rappresentato una tappa importante nell’azione di co-programmazione nell’ambito delle politiche giovanili portata avanti dal Comune in collaborazione con Regione Toscana, Anci Toscana e Sociolab. L’incontro di sabato prossimo è aperto a tutta la cittadinanza e sarà un’occasione importante per condividere le esperienze e le attività realizzate durante il percorso partecipativo. Sarà presente anche un punto informativo sulla Gig Economy. L’evento vuole essere anche un momento di festa e per questo è in programma un apericena per tutti i partecipanti con dj set.

“Siamo davvero molto soddisfatti della grande partecipazione fatta registrare da questo percorso di partecipazione rivolto ai giovani dal quale sono emerse idee e proposte interessanti ed originali per costruire insieme nuovi progetti e nuove iniziative rivolte alla comunità giovanile – afferma il vicesindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Con l’iniziativa di sabato prossimo vogliamo condividere il risultato di questo percorso con tutto il mondo giovanile e la comunità per poi iniziare a dare gambe alle proposte emerse e costruire nuovi progetti ed azioni concrete che interpretino le reali esigenze e le aspirazioni delle nuove generazioni”.

Per informazioni tel. 331 6578335, giovani@comune.capannori.lu.it