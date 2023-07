STAND UP COMEDY FESTIVAL – SI FA PER RIDERE!, BECCHIMANZI, CELENZA E FANUCCHI DANNO IL VIA ALL’EDIZIONE ZERO DELLA RASSEGNA

Altopascio, 4 luglio 2023 – Al via l’edizione zero di Si Fa Per Ridere! – il primo Stand Up Comedy Festival (SFPR) che porterà sul palcoscenico di piazza Ricasoli cinque artisti di grande richiamo a livello nazionale e tutta la comicità e l’irriverenza tipica della stand up. Ad aprire le danze della rassegna saranno i tre comici Chiara Becchimanzi, Fabio Celenza e Francesco Fanucchi che, giovedì 6 luglio alle 21, si alterneranno sul palcoscenico per uno spettacolo comico, coinvolgente ed entusiasmante.

Ci sarà Chiara Becchimanzi, conosciuta dai molti per aver partecipato a programmi comici Rai e Comedy Central e per la sua affermata carriera teatrale. Il sipario di piazza Ricasoli si alzerà sul suo spettacolo “Terapia di gruppo”, un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante che esplora le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. Uno spettacolo pungente che coinvolge in prima persona gli spettatori, sarà infatti proprio il pubblico a determinare la direzione del discorso, improvvisato dall’artista.

E poi ancora Fabio Celenza, noto per i suoi doppiaggi comico-nonsense di rockstar internazionali e non solo, caricati su YouTube nel 2015. Ad Altopascio Celenza assumerà diverse vesti, mettendo in scena i suoi iconici doppiaggi, partendo dalla Regina Elisabetta per poi passare a Mick Jagger e Ronaldinho.

E di nuovo Francesco Fanucchi, comico lucchese che con il suo stile inconfondibile racconterà del suo vissuto e del mondo che lo circonda con spirito anticonformista e originale e ad Altopascio presenterà il suo primo one man show: “Standard”. Un flusso di coscienza tra tecnologie inquietanti, deliri dittatoriali, sentimentalismi frustrati e problemi di dipendenza. Ma è anche uno spettacolo introspettivo, che cerca di comprendere l’origine della paura che proviamo verso noi stessi e verso chi è “altro” da noi. Contro qualsiasi luogo comune.

La rassegna, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con MusicaStrada, continuerà giovedì 13 luglio con Stefano Rapone mentre, giovedì 20 luglio, a salire sul palcoscenico di piazza Ricasoli sarà Francesco De Carlo. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.

Per scoprire il programma e acquistare biglietti o abbonamento alle 3 serate: https://www. standupaltopascio.it/