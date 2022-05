STAND DELLA PACE A ENOLIA

PROMOSSO DAL GRUPPO DI SOSTEGNO ALL’UCRAINA

SERAVEZZA – Ci sarà anche lo stand della pace a Enolia, a cura del gruppo di sostegno all’Ucraina istituito dagli assessorati al sociale, inclusione sociale e scuola con la partecipazione di volontari che si stanno adoperando a sostegno delle famiglie fuggite dalla guerra e ospitate sul territorio.

Lo stand sarà visitabile sabato e domenica nel giardino di Palazzo Mediceo dove si potrà partecipare al gioco del tappino, una sorta di pesca di beneficenza che permetterà vincite assicurate di oggetti di artigianato, accessori per la casa o di abbigliamento, frutto della creatività di volontari e, ancora, buoni sconto spendibili in esercizi commerciali del territorio che hanno aderito con grande generosità.

I proventi di questo particolare gioco di solidarietà saranno utilizzati a sostegno dell’accoglienza dei profughi ucraini presenti sul territorio.

Allo stand, assieme agli assessori Valentina Mozzoni e Stefano Pellegrini, promotori del comitato assieme al presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini e alla consigliera Alessandra Graziani, saranno presenti don Roberto Buratti e i volontari Elisabetta Boccoli, Lucia Bonci, Liviya Chukhno, Matteo Da Prato, Maria Augusta Landi, Silvia Landi e Giulia Leonetti.

Assieme a loro diversi cittadini ucraini che hanno trovato sul territorio seravezzino una nuova famiglia, presenti assieme ai loro bambini che, in occasione di Enolia, potranno stringere amicizia con coetanei versiliesi e non solo. Lo stand, infatti, sarà uno spazio dell’amicizia e della solidarietà, tanto che sarà a disposizione un tavolo, carta e pennarelli dove tutti i bambini potranno fermarsi per colorare il desiderio di un futuro di pace.