Stamattina in Loc. Monte, presso la Madonnina (sopra Corsagna), si è tenuta una Messa, celebrata dal nostro Don Francesco Maccari , in cui abbiamo condiviso con Villa Basilica lo scambio del bastone simbolo del Cammino di Santa Giulia. Da Livorno a Capannori, da Villa Basilica a Borgo, dopo Ferragosto daremo il bastone a Bagni di Lucca, in uno scambio sul Ponte delle Catene. Quasi 500 km di cammino che giungerà fini a Brescia.