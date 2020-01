Stamani, posa di una soglia di inciampo all’ingresso della Pia Casa, in via S. Chiara

alla presenza dell’artista Gunter Demning, e iniziativa con le scuole per far conoscere le vicende dei rastrellati in Provincia di Lucca per il lavoro coatto nei campi del Reicht, e, in particolare, la vicenda del Preside Ernesto Guidi, costretto nei campi per non aver giurato fedeltà alla Repubblica di Salò.

fonte lausa soletti