STAGI-DON LAZZERI’ DI PIETRASANTA – LA PROVINCIA INDICE LA GARA PER L’APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI AL NUOVO PLESSO SCOLASTICO

STAGI-DON LAZZERI’ DI PIETRASANTA – LA PROVINCIA INDICE LA GARA PER L’APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI AL NUOVO PLESSO SCOLASTICO

E’ stata indetta dalla Provincia la gara per la realizzazione dell’intervento all’Istituto tecnico liceale-liceo artistico ‘Stagi’ e Istituto tecnico ‘Don Lazzeri’ di Pietrasanta, grazie al quale sarà sostituito l’edificio esistente per la realizzazione della nuova sede unica.

«I tempi previsti per la partenza della gara sono stati rispettati – commenta il vicepresidente della Provincia, titolare della delega sulle scuole della Versilia, Nicola Conti –: adesso non si tratta più di un progetto di cui discutere, ma di cantieri che verranno aperti in tempi strettissimi e che porteranno alla nascita di questo importante polo scolastico. E’ un ottimo risultato raggiunto grazie al grande impegno degli uffici provinciali che voglio ringraziare per il loro lavoro quotidiano, grazie al quale le scuole di nostra competenza possono diventare delle eccellenze anche dal punto di vista edilizio. In questo caso, in particolare, oltre ad aver intercettato i finanziamenti per la copertura dei lavori, è stato possibile accedere a un ulteriore finanziamento di circa 3 milioni che ci ha permesso di migliorare ancor più il progetto iniziale. Adesso non resta che attendere il completamento della fase di gara e, quindi, procedere con l’avvio dei lavori e dare a Pietrasanta questo nuovo, importante polo scolastico».

Da parte sua, il dirigente scolastico Germano Cipolletta esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «Ringrazio il vicepresidente Conti – afferma – per l’attenzione con cui ha seguito la vicenda e la vicinanza alla scuola, con la quale ha avuto un dialogo aperto a tutte le sue componenti, dagli studenti ai docenti. L’auspicio, adesso, è che si vada verso un rapido avvio dei lavori, che seguiremo con grande attenzione. Si apre, infatti, una fase sicuramente complessa e delicata che ci vedrà attori attenti, affinché l’intervento sia realizzato al meglio, cosa che l’esperienza ci insegna essere fondamentale. Il nostro impegno sarà anche nella sorveglianza e nel controllo della tutela delle molteplici opere d’arte conservate nella scuola, affinché siano preservate da eventuali danni».

Il progetto prevede, inoltre, che i cantieri vengano aperti per fasi, in modo da creare il minor disagio possibile alla continuità dell’attività didattica e laboratoriale. L’obiettivo dell’intervento è quello di creare un’organizzazione degli spazi scolastici che risulti aderente sia alle esigenze che oggi hanno questi istituti, sia alle specificità del luogo.

Le opere hanno un costo di 19 milioni 224mila 941 euro, provenienti dal programma europeo NexGenerationEu e dal Pnrr: la gara appena aperta prevede l’affidamento dell’appalto integrato (realizzazione del progetto esecutivo e realizzazione dell’opera) e per le ditte interessate sarà possibile presentare la domanda fino alle 11 del 6 febbraio 2023.