STAGI-DON LAZZARI DI PIETRASANTA – LA PROVINCIA INCONTRA DOCENTI E STUDENTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO

STAGI-DON LAZZARI DI PIETRASANTA – LA PROVINCIA INCONTRA DOCENTI E STUDENTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO

Conti: ‘Già avviata la gara di appalto dei lavori e la nuova scuola sarà pronta per settembre 2025’

«Il cantiere sarà aperto non appena completate le procedure di affidamento dei lavori, comunque entro l’estate, e contiamo che per settembre 2025 le studentesse, gli studenti, i docenti e tutti coloro che lavorano allo ‘Stagi-Don LazzeFri’ di Pietrasanta avranno a disposizione il nuovo plesso scolastico». A dirlo è stato il vicepresidente della Provincia, Nicola Conti, che, questa mattina (giovedì 12 gennaio) – assieme all’architetto Fabrizio Mechini e all’architetta Debora Agostini, rispettivamente dirigente e tecnico del settore edilizia pubblica dell’amministrazione provinciale – ha incontrato i docenti e gli studenti dell’istituto di Pietrasanta allo scopo di presentare loro il progetto di ristrutturazione del plesso scolastico.

E’, infatti, partita a fine dicembre la gara per l’appalto dei lavori che porteranno alla realizzazione di una nuova sede unica per l’Istituto tecnico-liceale artistico ‘Stagi’ e Istituto tecnico ‘Don Lazzeri’ di Pietrasanta. Un intervento che avrà un costo di oltre 19 milioni (nel dettaglio 19 milioni 224mila 941 euro) e che prevede la possibilità per le ditte interessate di presentare domanda fino al prossimo 6 febbraio.

«Ritengo – ha aggiunto Conti – che questo sia un momento storico non solo per Pietrasanta, ma per tutta la Versilia. Quello che mi preme sottolineare è che abbiamo studiato un progetto che garantisca la funzionalità dei laboratori anche durante l’esecuzione dei lavori, in modo che la didattica non debba risentire più del dovuto del cantiere. Per questo, riteniamo che già a settembre del 2025 potremo avere una scuola completamente rinnovata e pensata all’avanguardia, pronta per guardare al futuro dell’istruzione secondaria a Pietrasanta e in tutta la Versilia. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere questo importante primo obiettivo: i tecnici della Provincia, il Dirigente scolastico Cipolletta, i professori e gli studenti, tutti preziosi nel processo partecipativo che ha modellato il progetto del futuro Don Lazzeri-Stagi».

Secondo il progetto, infatti, il cantiere sarà aperto per fasi e l’obiettivo principale è quello di creare un’organizzazione degli spazi scolastici aderente sa alle specificità del luogo, sia alle esigenze che hanno oggi i due istituti.