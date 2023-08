Stadio, lavori a pieno ritmo; e il progetto del “nuovo” Porta Elisa per ora rimane nel cassetto

LUCCA – Avanti tutta con i lavori allo stadio Porta Elisa. L’amministratore delegato della Lucchese Ray Lo Faso ha guidato la stampa in un sopralluogo dentro l’impianto, dove, dopo la risistemazione della gradinata, sono in pieno svolgimento gli interventi per il rifacimento dell’area ospitality e quelli per il restyling della tribuna.

Avanti tutta con i lavori allo stadio Porta Elisa. L’amministratore delegato della Lucchese Ray Lo Faso ha guidato la stampa in un sopralluogo dentro l’impianto, dove, dopo la risistemazione della gradinata, sono in pieno svolgimento gli interventi per il rifacimento dell’area ospitality e quelli per il restyling della tribuna, che prevedono la sostituzione delle sedute e una capienza che dovrebbe raggiungere i 650 posti. Decisione storica annunciata da Lo Faso anche quella di togliere la cancellata lato tribuna per permettere una visuale migliore agli spettatori. Il tutto per presentarsi al meglio alla partenza del campionato.

La concretezza al primo posto. E’ per questo che la nuova società lascia per il momento sullo sfondo il progetto del nuovo stadio. La Lucchese, ha detto Lo Faso, 50 milioni da mettere su questo progetto non li ha. Quindi si procede con la ristrutturazione dell’esistente. Se poi spunta fuori qualche investitore, è ovviamente il benvenuto.

A proposito di palazzo Orsetti i rapporti con il Comune sono ottimi, ha detto Lo Faso. Per questo – ha concluso l’ad rossonero – ci aspettiamo un forte sostegno concreto e tangibile dall’amministrazione comunale.