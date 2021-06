STA PROSEGUENDO L’INSTALLAZIONE DI NUOVI PALI DELLA LUCE E UNA ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO A PESCIA

IN ARRIVO UN NUOVO PROGETTO FINANZIATO CON 180MILA EURO

Ci sono buone notizie per l’illuminazione pubblica di Pescia, con un progetto in esecuzione e un altro in arrivo, grazie all’ottenimento, da parte dell’amministrazione comunale, di un importante finanziamento di 180mila euro.

Sta interessando in queste ore viale Forti l’intervento sull’ illuminazione pubblica di Pescia che porterà, una volta conclusosi, a una migliore visibilità unitamente a un minor consumo di energia, iniziato da qualche settimana.

Questa operazione, che il linguaggio burocratico classifica come efficientamento energetico, è partita da oltre un mese, grazie al fatto che il comune di Pescia ha ottenuto il contributo di un bando ministeriale, con 90mila euro finalizzati appunto alla sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti.

Le nuove luci a led sulle rinnovate strutture più leggere e resistenti vengono collocate in viale Forti, viale Buozzi, via Buonvicini, via Roma, piazza XX Settembre e piazza Gramsci, per un cambio anche sotto l’aspetto dell’arredo urbano sicuramente migliorativo.

“I lavori stanno procedendo e anche sotto il profilo estetico i pali migliorano davvero la situazione. Insieme verrà prodotta una illuminazione migliore che consuma meno energia, grazie alla tecnologia a led ormai entrata nell’uso corrente, ma anche una migliore visione del lato fiume. – dice l’assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli-. Il nostro intervento non si fermerà alle strade interessate da questo finanziamento, ma continuerà su tutto il territorio comunale. Infatti si sta definindo il progetto esecutivo di un ulteriore intervento per un finanziamento di 180mila euro, già acquisito dall’ente, che riguarderà tutta la zona di Pietrabuona, lungo la strada provinciale e la zona di Porta Fiorentina, fino all’intersezione con via della Pace e viale Europa, fino al ponte. Un intervento significativo per un sostanziale miglioramento del sistema della pubblica illuminazione”.