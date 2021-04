Sr 445 in località Acquabona a Castelnuovo (Lu): arriva il finanziamento regionale per concludere i lavori

L’assessore Stefano Baccelli

Buone notizie per i comuni di Gallicano e Castelnuovo di Garfagnana e per i cittadini di tutta la Valle del Serchio: grazie a un ulteriore finanziamento regionale di 500mila euro, infatti, i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della sr 445 in località Acquabona, potranno finalmente concludersi.

l nuovo finanziamento è stato deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. Le risorse saranno assegnate alla Provincia di Lucca, che potrà così portare a termine l’intervento.

“La sr 445 – ricorda Baccelli – è stata interessata nel 2014 in località Acquabona, nei comuni di Gallicano e Castelnuovo di Garfagnana, da un’importante frana, che ne ha compromesso l’utilizzo a lungo. Dopo anni di lavori e disagi per il traffico, questo nuovo investimento regionale permetterà la conclusione dell’opera di consolidamento del versante del monte. In questo modo la strada potrà finalmente essere considerata completamente in sicurezza. Secondo il cronoprogramma che ci è stato comunicato i lavori in località Acquabona termineranno entro l’anno e la strada tornerà così alla sua piena funzionalità”.