Squalo mako al Porto di Talamone (Orbetello)

TALAMONE – Il video dello squalo al porto di Talamone (Orbetello) ha conquistato il web. Dalle immagini si nota che lo squalo, classificato come squalo mako, non gode di ottima salute. Questa è una delle specie in pericolo di estinzione. Osservarli a largo delle nostre coste non è poi così raro, si tratta di uno degli squali piu’ veloci al mondo, capace di compiere grandi balzi fuori dall’acqua. Ricordiamo che ci sono conseguenze penali per chiunque catturi o uccida questo animale, infatti la specie è inserita nella lista rossa dell’Unione Internazionale per la conservazione della natura, anche perché spesso sono vittime della pesca accidentale, come se non bastasse la distruzione del loro habitat a causa dell’inquinamento dei mari.