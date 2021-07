sportivi, attori e blogger tra girandole e super-eroi, l’estate a colori di #Pietrasanta spopola sui social

L’estate a colori di Pietrasanta tra girandole, icone pop e la celebre Banana Blu di Piazza Duomo spopola sui social e sulle bacheche e storie di personaggi famosi di Facebook ed Instagram. E l’hashtag #Pietrasanta è prossimo a sfondare quota 300 mila, quota già ampiamente superata, se consideriamo gli #hashtag correlati al profilo di PietrasantaEventi, gestito dal Comune di Pietrasanta. L’avvio della bella stagione per la Piccola Atene è decollato nel segno dei social. Tutti, celebrità e non, vogliono taggarsi a #Pietrasanta. I momenti più fotografati sono cene, aperitivi e passeggiate tra le sculture, visite ai musei e alle vivaci gallerie. Una presenza di stile e glomour che vale spesso un diluvio di like ed indirettamente, per la Piccola Atene, tanta promozione social spontanea.

Tra i turisti speciali in visita in città in queste settimane ci sono sportivi, attori ed attrici, blogger, modelle e imprenditori, più o meno noti al grande pubblico, che hanno la grande capacità di spostare attenzione, curiosità ed interesse. Una loro storia, o una loro foto, sui profili personali può valere migliaia e migliaia di nuovi contatti. E’ il caso, per esempio, del principino Claudio Marchisio, centrocampista della Juve oggi opinionista televisivo che ha postato la foto della cornice di Nall su sfondo delle coloratissime girandole o del vincitore del Grande Fratello, Tommaso Zorzi che in una recente stories si è taggato a #Pietrasanta, del mago Forrest del comico di Zelig Giovanni Cacioppo insieme all’artista Giuseppe Veneziano e del conduttore Nicola Savino insieme ad un fan ed ancora dell’ex velina Elena Barolo, Adriana Volpe e dell’attrice Giulia Lippi, delle blogger Cristina Trapani e Giulia Ragone ed altre. Tanti, tantissimi gli account turistici e fotografici, che hanno dedicato una o più foto alle coloratissime girandole o ad uno degli scorsi inediti della Piccola Atene. L’estate di Pietrasanta è a colori.

